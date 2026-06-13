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Akrabaların kavgasında silahlar çekildi! 1 ölü, 3 yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akrabalar arasında neden çıktığı henüz belli olmayan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

AA13 Haziran 2026 Cumartesi 18:57 - Güncelleme:
Akrabaların kavgasında silahlar çekildi! 1 ölü, 3 yaralı
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Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi'nde, akrabalar arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada pompalı tüfekle ateş açılması sonucu İrfan T. ve oğlu Yusuf T. ile akrabaları Sinan T. ve oğlu Alperen T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan İrfan T. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tedavisi süren Yusuf T'nin ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, hafif yaralanan ve tedavilerinin ardından taburcu edilen Sinan T. ve oğlu Alperen T. ile kavgaya karışan 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

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