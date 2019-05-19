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Akrabalarına gitmesini istemediği eşini bıçaklayarak öldürdü

KOCAELİ´nin Çayırova ilçesinde, Cemal Oturak (37) bazı akrabalarına gitmesini istemediği eşi Özgü Oturak´ı (32) defalarca bıçaklayarak, öldürdü. Cinayetin ardından evden çıkıp sabaha kadar sokaklarda gezen Oturak, polis merkezine giderek, eşini öldürdüğünü söyledi. Eve giden polis kadının cesedini buldu.

  • DHA
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Olay, gece yarısı Çayırova Özgürlük Mahallesi 223. Sokak´ta meydana geldi. İddiaya göre Cemal Oturak, eşi Özgü Oturak´a bazı akrabalarına gitmesini istemediğini söyledi. İkili arasında tartışma çıktı. Bu sırada Cemal Oturak, Özgü Oturak´ı defalarca bıçaklayarak, öldürdü. Bıçak, son darbede genç kadının vücudunda kırılarak, saplı kaldı.
 
Evden çıkan Cemal Oturak sabaha kadar sokaklarda gezdi. Ardından da Çayırova Polis Merkezi´ne giderek, eşini öldürdüğünü söyledi ve evinin anahtarını verdi. Eve giden polis, Özgü Oturak´ın cesedi ile karşılaştı.
 
Bir fabrikada işçi olan Cemal Oturak ifadesinde eşi ile ikinci evliliklerini yaptıklarını, eşini bazı akrabalarını gitmemesi konusunda uyardığını, bu nedenle tartışarak, bıçakladığını anlatı. Oturak, gözaltına alınırken, cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.
 
TUTUKLANDI
 
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde eşi Özgü Oturak'ı bıçaklayarak öldüren Cemal Oturak, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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