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Akrabasını göğsünden bıçakladı

İzmir'de akraba olduğu ileri sürülen iki kişinin arasındaki sözlü tartışma henüz belirlenemeyen bir nedenle bıçaklı kavgaya döndü. Olayda Uğur Ç.(30) göğsünden yaralanarak hastaneye kaldırıldı, Uğur Ç.'yi bıçaklayan K.S.(16) polis tarafından gözaltına alındı.

DHA08 Haziran 2021 Salı 09:14 - Güncelleme: 08 Haziran 2021 Salı 09:14
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Olay, saat 23.30 sıralarında Mehtap Mahallesi 3575 sokaktaki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, akraba olduğu ileri sürülen Uğur Ç. ile K.S. arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Kavganın büyümesi üzerine K.S., bıçakla Uğur Ç.'yi göğsünden bıçakladı. Şüpheli K.S., olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, göğsünden yaralanan Uğur Ç.'yi Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Uğur Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, olay yerinden kaçan K.S. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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