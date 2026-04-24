İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Nisan 2026 Cuma / 8 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0305
  • EURO
    52,7481
  • ALTIN
    6786.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Akran cinayetinde karar! Çocuk sanığa indirim yok
Akran cinayetinde karar! Çocuk sanığa indirim yok

Nevşehir'de 2025 yılında 15 yaşındaki Fatih Afşar'ı bıçaklayarak öldüren çocuk sanık M.M.K, yargılandığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığın 'çakıyı kullanmayı düşünmüyordum' savunmasına rağmen haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulamazken, cezayı sanığın suç tarihindeki yaşı nedeniyle 14 yıla indirdi.

AA24 Nisan 2026 Cuma 12:37
ABONE OL

Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık M.M.K. ile taraf avukatları katıldı.

Sanık M.M.K. savunmasında, yanında çakı bulundurduğunu ancak kullanmayı düşünmediğini öne sürdü.

Kavgada yumruklaşmalar sırasında bıçağını çıkarıp maktule karşı kullandığını anlatan M.M.K, olayın bu şekilde sonuçlanmasını istemediğini belirtti.

Taraf avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, hakkında haksız tahrik, etkin pişmanlık, meşru müdafaa ve iyi hal indirimi uygulamadığı sanığa, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Heyet, ardından olay sırasında 14 yaşından küçük olması nedeniyle sanığın cezasını 14 yıl hapis cezasına çevirdi.

- OLAY

Emek Mahallesi Ahmet Yesevi Sokak'ta, 22 Eylül 2025'te M.M.K, tartıştığı Fatih Afşar'ı (15) göğsünden bıçaklamış, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Afşar, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan zanlı, tutuklanmıştı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.