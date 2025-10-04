İSTANBUL 21°C / 14°C
  Aksa Tufanı'nın yıl dönümünde özgürlük yürüyüşü… Rota: Ayasofya'dan Eminönü'ne
Güncel

Aksa Tufanı'nın yıl dönümünde özgürlük yürüyüşü… Rota: Ayasofya'dan Eminönü'ne

Filistin'e Destek Platformu, 7 Ekim'in yıl dönümünde “Özgürlüğe Yürüyoruz” sloganıyla İstanbul'da büyük bir miting düzenleyecek. Etkinlik, aynı anda Türkiye'nin 81 ilinde farklı eylemlerle desteklenecek.

HABER MERKEZİ4 Ekim 2025 Cumartesi 19:04 - Güncelleme:
Filistin'e Destek Platformu, 5 Ekim 2025 Pazar günü Ayasofya'dan Eminönü Meydanı'na "Özgürlüğe Yürüyoruz" sloganıyla yürüyüş gerçekleştirecek.

"BU EYLEM SADECE İSTANBUL İLE SINIRLI KALMAYACAK"

Platformun paydaşları olarak 5 Ekim Pazar günü saat 13.00'te Ayasofya Meydanı'ndan başlayıp Eminönü Meydanı'na yürüyeceklerini belirten Filistin'e Destek Platformu Dönem Başkanı Mehmet Güney, "Saat 13.00'ten sonra İstanbul'daki tüm kardeşlerimizi bu kutlu eyleme davet etmek istiyorum. Bu eylem sadece İstanbul ile sınırlı kalmayacak. İstanbul'un yanı sıra Ankara başta olmak üzere aynı gün Türkiye'nin 81 ilinde kardeşlerimiz basın toplantılarıyla, yürüyüşlerle, eylemlerle, dualarla, değişik etkinliklerle bugünün anısına hayırlı hizmetlerini yapacaklar" ifadelerini kullandı.

Filistin'e Destek Platformu'nun NSosyal hesabından yapılan paylaşımda "Aksa Tufanı'nın yıl dönümünde Gazze'nin özgürlüğü için Ayasofya Camii'nden Eminönü Meydanına yürüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

