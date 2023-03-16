Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'nde konuştu

Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, zirvenin olağanüstü şartlar altında Ankara'da yapılmasını teklif eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür etti.

Asrın felaketi olarak kabul edilen yıkıcı deprem sonrası Türk Devletleri Teşkilatı mensubu bütün ülkelerin imkanlarını seferber ederek deprem bölgesine koştuklarını ifade eden Yıldırım, Türk dünyası sivil toplum örgütleri ve vatandaşlarının da adeta devletleriyle yarışarak depremzedelere destek olduklarını söyledi.

Yıldırım, tarihi İstanbul Zirvesi'nde teşkilatın adının Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirildiğini ve yapısının daha da güçlendirildiğini anımsattı.

- "İSTANBUL ZİRVESİ SONRASI GERÇEKLEŞTİRİLEN AKTİF ÇALIŞMALARIN SEMERESİ GÖRÜLDÜ"



Aksakallar Heyeti'nin yeniden tanımlanarak teşkilat çalışmalarında daha aktif katkı sağlayacak hale getirildiğini vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi:

"İstanbul Zirvesi sonrası gerçekleştirilen aktif çalışmaların semeresi görülmüş, başta Türkmen halkının lideri Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov olmak üzere gözlemci ülkeler dahil bütün ülkeler, Aksakal atamasını gerçekleştirmiştir. Türk Devletleri Teşkilatı liderlerine, Aksakallar Heyeti'nin güçlendirilmesi ve daha etkin hale getirilmesi konusunda verdiği desteklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Kısa süre önce Özbekistan Aksakalı Bahtiyar Seyfullah Bey'i kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun.

Semerkant Zirvesi öncesinde Azerbaycan'da geçirdiğim ciddi trafik kazası neticesi Sayın Cumhurbaşkanı'mız başta olmak üzere Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve bütün üye ülke cumhurbaşkanları ve hükümet başkanlarının sağlığımız konusunda gösterdikleri ilgi beni ziyadesiyle memnun etmiştir. Geçmiş olsun dilekleriyle, kısa sürede sağlığımıza kavuşmamız konusunda büyük moral olmuştur. Bu vesileyle hepinize şükranlarımı sunuyorum."

Binali Yıldırım, İstanbul ve Semerkant zirvelerinin oluşturduğu birliktelik iklimi ve kararlılığın ülkeler arasındaki somut projelere de yansımaya başladığını aktardı.

İstanbul'da 2021'de yapılan zirvede, Türk Dünyası 2040 Vizyonu'nun kabul edildiğini, Türk Yatırım Fonu kurulma kararı alındığını anlatan Yıldırım, 2022 Semerkant Zirvesi'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) gözlemci üye olarak ittifakla kabul edildiğini anımsattı.

-"EKONOMİK ALTYAPININ GELİŞTİRİLMESİNE KATKI SUNACAĞIZ"



Türk Devletleri Teşkilatı 2022-2026 Strateji Belgesinin de uygulamaya başlandığına dikkat çeken Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Üye ülkelerimiz arasında bu bağlamda Ticaretin Kolaylaşması Belgesi ile Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşması imzalanmış, Basitleştirilmiş Güvenlik Gümrük Koridoru kurulması karara bağlanmıştır. Bu kararların temel amacı daha önce de liderlerin bahsettiği gibi ülkelerimiz arasındaki ticaretin artırılması ve dolayısıyla refahın geliştirilmesidir.

Bu anlamda Rusya-Ukrayna Savaşı bir kez daha göstermiştir ki asırlık orta koridor bölgemiz, Türk dünyası ve Avrupa için vazgeçilmez bir ulaşım ve enerji güzergahıdır. Olağanüstü zirvemizin konusunu oluşturan ve üye ülkeler arasında olağanüstü haller ve afet durumuyla mücadele alanında nitelikli ve sürdürülebilir işbirliğinin zeminini teşkil edecek sivil koruma mekanizması kurulması fikri teklifinin önümüzdeki süreçte hayata geçeceğini ümit ediyorum. Bu konunun son yaşadığımız depremden sonra ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Aksakallar Konseyi olarak önümüzdeki süreçte zat-ı devletlerinizin destekleriyle teşkilatımızın gündeminde bulunan ekonomik altyapının geliştirilmesi ve entegrasyonu, sınır geçişlerinin kolaylaştırılarak aramızdaki ticaretin arttırılması gibi konular yanında ortak dil, kültür, tarih alanlarında da katkı sunmaya devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum."

Yıldırım, gelecek hafta Türk dünyası için asırlardan beri milli bayram olarak kutlanan Nevruz ve İslam dünyası için çok önemli olan ramazan ayını birlikte karşılayacaklarını anımsattı.

Aksakallar Heyeti olarak Türk Devletleri Teşkilatı'nın yapacağı çalışmalarda kendilerine verilecek görevleri titizlikle yerine getireceklerini ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in depremden sonra yaşlıların Özbekistan'ın tarihi ve kültürel mekanlarına götürülmesi ve onların deprem travmasından kurtulmalarını sağlama yönünde teklif ettiği görevi de memnuniyetle yapacağımızı ifade etmek istiyorum. Macaristan Milli Günü'nü tebrik ediyorum. Aksakallar olarak kendimizi ifade etme imkanı verdiğiniz için de teşekkür ediyorum."