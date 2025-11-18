''Akşam aldı, sabah getireceğim dedi'' Vicdansız komşu hasta kadını dolandırdı

Sivas'ta yaşayan 60 yaşındaki Hatice Erdoğan, geçtiğimiz yıl kemik kanseri nedeniyle tedaviye başladı. Ayak kemiğindeki kanserin temizlenmesinin ardından evinde düşen Erdoğan'ın ayak kemiği kırıldı. Olayın ardından 2 kez ayağı, 3 kez de kalça kemiği kırılan Erdoğan ameliyat olmak için 2 yarım altın borç aldı. İddiaya göre aldığı altını 25 yıllık komşusu K.G.'ye bozdurması için veren Erdoğan, bir daha şahsa ulaşamadı. Engelli maaşı ile geçinmeye çalışan Hatice Erdoğan, mağduriyet yaşadığını belirtti.

"AKŞAM ALDI SABAH GETİRECEĞİM DEDİ GİDİŞ O GİDİŞ"

Kemik kanseri hastası olduğunu söyleyen Erdoğan, "2 defa ayağım, 3 defa kalçam kırıldı. 1 yıldır da yatalağım. Kanserden sonra oldu. Üniversite Hastanesinde ücretli ameliyat oldum. Bu parayı verebilmek için başkalarından altın aldım. Şahsa altınları bozdurup bana getirsin diye verdim. Akşam aldı sabah getireceğim dedi gidiş o gidiş. Telefon numarasını da değiştirdi. Polisi de çağırdım ama onları da oyaladı. 'Ödeyeceğim, inkar etmiyorum' dedi" diye konuştu.

"BENİ DOLANDIRIP YÜZÜSTÜ BIRAKTI"

K.G.'yi uzun yıllardır tanıdığını söyleyen Erdoğan, "1999'dan beri tanıyordum kendisini, komşumdu güveniyorduk da. Ben engelli maaşıyla geçinen bir insanım. Beni mağdur ettiğinden dolayı gerekenin yapılmasını istiyorum. Mağduriyetim giderilsin. 2 yarım altın verdim. O altınlar da borç aldığım altınlardı. Hala getirmediği gibi telefon numarasını da değiştiriyor. Yetkililerin gerekeni yapmalarını rica ediyorum çünkü çok mağdur durumdayım. Bu şahıs beni dolandırıp yüzüstü bıraktı" şeklinde konuştu.