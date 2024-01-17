İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ocak 2024 Çarşamba / 7 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,1227
  • EURO
    32,7616
  • ALTIN
    1954.91
  • BIST100
    8019.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Akşam Future & Trends Summit 2024'' ile 24 TV ve AKŞAM TV canlı yayınında taçlandıracak!
Güncel

''Akşam Future & Trends Summit 2024'' ile 24 TV ve AKŞAM TV canlı yayınında taçlandıracak!

Ziraat Bankası ana sponsorluğunda, Turkish Airlines co sponsorluğu ve Türk Telekom'unda iletişim sponsorluğunda, Akşam Gazetesi tarafından düzenlenen Akşam Future & Trends Summit 2024; bugün saat 10.00 itibariyle 24 TV ve AKŞAM TV canlı yayınında ekranlarınıza geliyor.

17 Ocak 2024 Çarşamba 10:05 - Güncelleme:
''Akşam Future & Trends Summit 2024'' ile 24 TV ve AKŞAM TV canlı yayınında taçlandıracak!
ABONE OL

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Sayın Burak Dağlıoğlu'nun teşrifleriyle gerçekleşecek olan Akşam Future & Trends Summit 2024; ülkemizde ve dünyada sektörlerin gelecek yüzyılını kapsamlı bir şekilde konuşmak üzere kamu, finans ve iş dünyasından üst düzey yöneticiler ve sektörün tüm paydaşlarını bu zirvede bir araya getiriyor.

4 oturumdan oluşacak zirvenin ilk oturum başlığı "Yatırım, Finans ve Sigortanın Gelecek Yüzyılı". Geleceğin yatırım stratejileri, dünyada yaşanan sosyal gelişmelerin finans piyasalarına etkisi, ekonomik büyümeye yön verecek fırsatlar, finansal teknolojiler, kripto paraların geleceği, blockchain teknolojisinin kullanım alanları ve sigorta sektöründeki eğilimler bu oturumda konuşulacak.

"Otomotivin Gelecek Yüzyılı" başlıklı ikinci oturumda ise, elektrikli ve otonom araçların geleceği, otomotiv teknolojilerindeki son trendler, gelişen teknolojilerin otomotiv endüstrisine etkileri, sürdürülebilirlik odaklı üretim süreçleri, pazarlama faaliyetleri ile global rekabet gibi konular konuşulacak.

RHG Enertürk Enerji'nin oturum sponsorluğunda gerçekleşecek olan "Enerjinin Gelecek Yüzyılı" başlıklı üçüncü oturumda ise, yenilenebilir enerji teknolojileri, enerji verimliliği, sürdürülebilirlik hedefleri, enerji depolama teknolojileri, enerji dönüşümünün sosyal ve ekonomik etkileri, yeni politikalar ile enerji sektöründeki yenilikler konuşulacak.

"E-Ticaret ve Perakendenin Gelecek Yüzyılı" başlıklı son oturumda ise, perakende dönüşümü, gelecekteki perakende trendleri, perakende markalarının e-ticaret yatırımları, küresel krizlerin e-ticarete etkileri, değişen tüketici alışkanlıkları ışığında e-ticaretin geleceği ve yenilikçi stratejiler konuşulacak.

Zirvenin açılış konuşmaları 24 TV'den canlı olarak yayınlanacak olup, gün içerisinde 24 TV Moderatör kuşaklarında oturumlardan bölümler ve zirve katılımcıları ile yapılacak özel röportajlar yayınlanacak. Zirvenin tamamı ise Akşam TV'den canlı olarak yayınlanacak.

"Akşam Future & Trends Summit 2024" bugün saat 10.00 itibariyle 24 TV ve Akşam TV canlı yayınında ekranlarınıza geliyor.

  • Akşam Future
  • Trends Summit
  • stajyer maaşı 2020

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.