Akşam Future&Trends Summit 2024 sona erdi

Zirve; Ziraat Bankası ana sponsorluğunda, Turkish Airlines co sponsorluğunda ve Türk Telekom'un iletişim sponsorluğunda, Akşam Gazetesi tarafından "Türkiye'nin Gelecek Yüzyılı" temasıyla Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da gerçekleştirildi.

Zirveye katılan konuşmacılar yatırım, finans ve sigortadan otomotive, enerjiden e-ticaret ve perakendeye kadar birçok konuyu değerlendirdiler. Akşam Future & Trends Summit 2024; 24 TV ve AKŞAM TV ekranlarından canlı yayınlandı.

Türkiye'de ve dünyada sektörlerin gelecek yüzyılını kapsamlı bir şekilde konuşmak üzere kamu, finans ve iş dünyasından üst düzey yöneticiler ile sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiren zirvenin açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ve Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu yaptı.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu konuşmasında şunları söyledi:

"Rekabet halinde olduğumuz ülkelerde durum nasıl diye baktığımız zaman bir daralma olduğunu görüyoruz. İmalat yatırımları açısından Türkiye, kendi rekabet coğrafyasında açık ara önde olan bir ülke. Türkiye son 10 yılda genişleme yatırımlarında en çok yatırım çeken ülke."

Bugün konuşma kısmını biraz görsel destekle devam edeceğiz. Bir sunumumuz olacak. Ekranları başındaki seyircilerimiz de umarım keyifle takip eder. Radyodan takip edenler için biraz zor olacak görsel kısmı eksik olacak ama onu da inşallah sözlü olarak telafi etmiş oluruz. Bugün konuşurken kurumumuz daha çok uluslararası doğrudan yatırımlar üzerinde bir gündemimiz var. Bu konuda 2003 yılından bu yana ne olduğunu hatırlayacağız. Sonrasında programın adına uygun bir şekilde geleceği, trendleri, eğilimleri kendi perspektifimizde nasıl gördüğümüzü sizlere anlatacağız.

"DUALARIMIZ GAZZE'DEKİ İNSANLARLA BERABER"

Bunu yapmadan önce hepimizin yaşadığı 2023 yılında neler oldu 2024 nasıl başladı nasıl devam edecek dünyada sıklıkla tartışılan hepimizin katıldığı iş toplantılarında konferanslarda konuşulan maddeleri bir hatırlamak lazım. 2023 yılı maalesef dünyadaki merkez bankalarının para politikalarıyla biraz tüketici talebinin daraldığı yatırımların yavaşladığı bir yıl oldu. Yine jeopolitik gelişmelerin etkisiyle maalesef dünyada ticaretin küresel tedarik zincirlerin aksadığı yavaşladığı durumlar yaşadık. Şu anda da maalesef Türkiye'nin güneyinde İsrail'in Gazze'ye orantısız bir güçle saldırdığı bir dönemi yaşıyoruz. Dualarımız Gazze'deki insanlarla beraber. Umarız kalıcı ve adil bir çözüm bulunur. Nasıl Ukrayna Rusya için talep ettiler aynısını Gazze'de de önümüzdeki dönemde görürüz diye ümit ediyoruz.

Bir diğer önemli küresel gelişme, muhafazakâr ticaret politikaları. Bunu farklı isimlerle de adlandırmak mümkün. Maalesef bu pandemi dönemi öncesinde başlayan dünya çapındaki daha muhafazakar eğilimler, geçmişte kural koyucu ülkelerin şu anda kurallara uymadığı bir tabloyu görüyoruz.

Bu da maalesef dünyadaki yatırımları şekillendiren gelişmelerden biri. Hepimizin sıklıkla bahsettiği dünyadaki dijitalleşme ve sürdürülebilirlik eğilimleri. İkiz dönüşüm diye bahsettiğimiz süreç buna da değinmiş olacağız. Hepimizin gördüğü üzere dünyadaki ticareti tüketici davranışlarını yatırımları şekillendiren dinamikleri olarak görüyoruz. Bütün bunların hepsini maddeleri artırmak mümkün ama dünyadaki tedarik zincirlerini tekrar şekillendiriyor. Pandemi ile beraber tartışmaya başladık. O zaman daha yakından tedarik gibi kavramlar kullandık.

"DÜNYADAKİ TEDARİK ZİNCİRLERİ ŞEKİLLENİYOR"

Jeopolitik gelişmeleri de etkilemeye başlayınca dost ülkeden tedarik gibi kavramları kullanmış olduk. Geleceğinde tam olarak nereye gideceğini bilmemekle beraber şöyle bir gerçeklik var dünyadaki tedarik zincirleri şekilleniyor, küreselleşmenin biraz tersine bir süreçle beraber bölgeselleşme eğilimlerinin olduğunu görüyoruz. Ülkemizin de çok doğru politikalarla gelecek adımları daha erken öngörülebilir şekilde daha erken attığı adımlarla uyguladığını görüyoruz. Neyden bahsediyoruz, bölgeselleşme deyince Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki diplomatik atılımlarla aslında ülkemizin çevresinde daha istikrar bölgesi olabilecek ticaretin daha kesilmeden devam ettiği, iş dünyası temsilcileri için baş ağrısının az olduğu bir ortamda ticaret yapmak, ekonomik faaliyet yürütmek için ciddi bir diplomatik çalışmalar olduğunu hep birlikte gözlemliyoruz.

"İLK 10 EKONOMİDEN BİRİ OLACAĞIZ"

Bütün çalışmalarımızı da bu bağlamda yapıyoruz. Geçtiğimiz 20 yıldaki başarılarımız aslında bunu yapabileceğimizi bize en rahat gösteren en somut dayanağı. Ekonomimiz 2003 yılında 18. sıradayken artık 11. sıraya yükselmişiz. Biz nominal rakamlarla da ilk 10 ekonomiden biri olacağız inşallah. Bu birazcık da dengeli o ülkelerin alım gücü açısından farklılıkları gideren bir gösterge olması açısından çok uluslararası endekslerde kullanılan bir gösterge. Öngörüler 2026 yılında yine bizim endekse göre yine ilk 10 ekonomiden biri olacağımız, 2050'li yıllarda da ilk 5 ekonomide olabileceğimizi gösteren bir öngörü ve bu IMF'nin bir çalışması.

Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu Akşam Future&Trends Summit zirvesinde konuştu. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"UMUT VEREN GELİŞMELER VAR"

Ama bu kez bu finansal teknolojileri dijital teknolojileri enerji teknolojilerini biraz daha sanki yakalıyoruz gibi. Ama umarım böyle olacaktır. Çünkü bu konuda çok umut veren gelişmeler var. Bizim yollarda elektrikli otomobillerimiz normalleşti, TOGG'larımız da normalleşti. İlk günde herkes öyle bakıyordu ben de bakıyordum ama artık 3 taneyi aynı anda görebiliyoruz. 100-200 metre arayla 2-3 aracı görebiliyoruz. Dün ben iki aracı yan yana gördüm hemen önümde üçüncüsü de bendeydi, çok mutlu oldum. Gayet sıradanlaştı.

Şimdi şöyle bakıyor herkes 'Efendim, şöyle durdu bir yerde kaldı. Güncelleme lazımdı sabah 20 dakika bekledim' Allah başka dert vermesin. Başka konularda da biraz öyle gidiyoruz. Türkiye o anlamda büyük bir potansiyel barındırıyor. Bunun tabi farkında olanlar da bu mesleklerin ve sektörlerin profesyonelleri olan bugün değerli konuklarımız olacak.

Bizim tabi bu konuşmalarda bu sektörlerde biraz da kendi moralimizi yüksek tutma amacımızı taşıyoruz. Biz gerçekte neyle karşı karşıyayız onu görmek istiyoruz. Bir de insanlarımız hem siz sektör profesyonelleri birbirinize bir şey öğretecek değilsiniz ama insanlara vatandaşlara bizlere çok şey öğretecek durumdasınız. Biz bunları bugün merak ve ilgiyle dinliyor olacağız.

"GELECEK YILA ZEMİN BIRAKMIŞ OLACAĞIZ"

Bu program gün içerisinde Akşam Gazetesi internet sitesi hem Akşam TV üzerinden hem internet üzerinden hem 24 TV üzerinden hem 24 Radyo yeni yayına başladı radyo üzerinden hem 360 gibi diğer dergiler üzerinden ve onların sosyal medyalarında kalıcı olarak yayında olacak. Arşivde olacak. Biraz da gelecek yıla da bir zemin bırakmış olacağız.

Biz geçen yıl da çok iyi zemin elde etmiştik. Zeminden kastım şu, panelist olan sektör profesyonelleri bize çok şey öğrettiler ve biz bu ikincisini biraz daha konuları nokta atışı yaparak belirleme fırsatı bulduk. Vatandaş olarak da burada bir kitleyi ciddi bir şekilde düşünüyorum kendi adıma özellikle otomobil teknolojilerinde yenilenebilir enerjide ve hayatlarını kolaylaştıran finansal teknolojilerde neyle karşı karşıya olduklarını, yaptıkları işin ödemenin ne kadar güvenli olduğunu, alışverişin ve bu imkânların nereye doğru gittiğini görmelerini arzu ediyoruz.

Elektrikli otomobiller ucuzlayacak herkes öyle bakıyor. Bunlara dair de bir gelecek perspektifi ortaya koyabileceğiz. Vatandaş açısından da bu önemli. Öbür taraftan konutlarda elektrik üretimi başladı, herkes bunu konuşuyor." dedi.

"Yatırım, Finans ve Sigortanın Gelecek Yüzyılı" başlıklı birinci oturumda; Colendi Kurucu Ortak ve CEO'su Bülent Tekmen'in moderatörlüğünde, Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı ve TSB Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar, Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı, Ziraat Teknoloji Genel Müdürü Bayram Tuzcu, Figopara Kurucu Ortak ve CSO Bulut Arukel ve KPMG Türkiye Fintech ve Dijital Finans Lideri Sinem Cantürk değerlendirmelerde bulundu.

"Otomotivin Gelecek Yüzyılı" başlıklı ikinci oturumda ise; 24 TV Program Yapımcısı Murat Öztürk'ün moderatörlüğünde, Mais A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, Stellantis Türkiye Ülke Başkanı İbrahim Anaç ve Doğan Trend Otomotiv CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Kağan Dağtekin değerlendirmelerde bulundu.

RHG Enertürk Enerji'nin oturum sponsorluğunda gerçekleşecek olan "Enerjinin Gelecek Yüzyılı" başlıklı üçüncü oturumda ise Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu moderatörlüğünde, RHG Enertürk Enerji Genel Müdürü Alpay Beyla, Biotrend Enerji Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Nalçacıoğlu ve Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Mustafa Kemal Güngör değerlendirmelerde bulundu.

"E-Ticaret ve Perakendenin Gelecek Yüzyılı" başlıklı dördüncü ve son oturumda ise ETİD Başkanı / PTTAVM.COM CEO'su Hakan Çevikoğlu moderatörlüğünde, Schafer Yönetim Kurulu Üyesi Murat Aslan, LC Waikiki E-Ticaret CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Barbaros Yiş, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve Ziraat Bankası Kartlı Sistemler Bölüm Başkanı Volkan Günal'ın değerlendirmeleri ile oturum sonlandı.