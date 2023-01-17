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e-ticaret ve perakendede gelecek... Akşam Future&Trends Summit 4. oturumu sona erdi

'Türkiye'nin Gazetesi' vizyonuyla 104 yıldır yayın hayatına devam eden Akşam Gazetesi Future&Trends dergilerinin 18. yılını 'Akşam Future&Trends Summit' ile taçlandırdı. Zirve'de 4. Oturum sona erdi. Zirvede katılımcılar e-ticaret ve perakendede gelecek ve trendleri değerlendirdi.

17 Ocak 2023 Salı 18:37 - Güncelleme:
e-ticaret ve perakendede gelecek... Akşam Future&Trends Summit 4. oturumu sona erdi
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"Türkiye'nin Gazetesi" vizyonuyla 104 yıldır yayın hayatına devam eden Akşam Gazetesi Future&Trends dergilerinin 18. yılını "Akşam Future&Trends Summit" ile taçlandırdı. Zirve'de 4. Oturum sona erdi.

Koton CEO'su Bülent Sabuncu, Akşam Future&Trends Summit 4. Oturumu'nda açıklamalarda bulundu.

Bülent Sabuncu yaptığı konuşmada, "2022 yılında e-ticarete olan ilgi azaldı. Biz Koton olarak altyapı yatırımı yaptık" dedi.

Karaca Grup Emsan Genel Müdürü Hakan Zihnioğlu, Akşam Future&Trends Summit 4. Oturumu'nda konuştu.

Hakan Zihnioğlu yaptığı değerlendirmede, "Hem geleceği hem de rüzgarın yönünü konuşuyoruz. Pandemi döneminde tüketici, unuttuğu ev ihtiyacını tamamladı ve müthiş satışlar yaptık" ifadelerini kullandı.

Tüketici hızlı teslimat istemese bile makul bir zamandaki teslimatı önemsiyor

Hepsipay Genel Müdürü Ozan Bayülgen, Akşam Future&Trends Summit 4. Oturumu'nda değerlendirmelerde bulundu.

Ozan Bayülgen konuşmasında "Hepsipay kullanıcılarına hem zamandan hem de paradan tasarruf sağlıyor" sözlerine yer verdi.

E-ticaretten ürün satın alacak müşterinin her adımını takip edebilmek gerekiyor

İpekyol CEO'su Uğur Ayaydın, Akşam Future&Trends Summit 4. Oturumu'nda konuştu.

Uğur Ayaydın yaptığı açıklamada, "Pandemi döneminde, 3 yıl sonrası için hedeflediğimiz rakamlara ulaştık. Perakende sektörünün tamamen online kalmasını hiçbirimiz beklemiyorduk" dedi.

Ziraat Bankası Kartlı Sistemler Bölüm Başkanı Volkan Günal, Akşam Future&Trends Summit 4. Oturumu'nda açıklamalarda bulundu.

Volkan Günal konuşmasında, "Pandemi döneminde insanların alışveriş deneyimleri değişti. Biz yıllarca temassız ödeminin önemini anlattık ama hiçbirimiz pandemi dönemi kadar etki oluşturamadık" ifadelerini kullandı.

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