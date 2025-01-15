"Türkiye'nin Gazetesi" vizyonuyla 106 yıldır yayın hayatına devam eden Akşam Gazetesi; 20 yıldır sektörlerin geleceğine ışık tutan, sektörlerdeki son gelişmeleri ve gelecek planlarını mercek altına aldığı özel projesi Future & Trends dergilerini, 2024 yılının son günlerinde "Teknoloji ve İnovasyon" temasıyla yayınladı.

Akşam Future&Trends Summit; Ülkemizde ve dünyada finanstan sigortaya, inşaat, çevre ve şehircilikten e-ticaret ve perakendeye kadar sektörlerin gelecek planlarını ve trendlerini kapsamlı bir şekilde konuşmak üzere kamu, finans ve iş dünyasından üst düzey yöneticileri ve sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiriyor.

2 oturumdan oluşacak zirvenin ilk oturum başlığı "E-Ticaret ve Perakendenin Geleceği." 24 TV Moderatörü Elif Akkaya Kuter moderatörlüğünde gerçekleşecek olan bu oturumda, Ticimax CSO - Ceyhun Turan, Karaca International Genel Müdürü - Ömer Barbaros Yiş, İZÜ Öğretim Üyesi - Prof. Dr. Yusuf Dinç ile sektörün genel olarak değerlendirilmesinin yanı sıra gelişiminin önünü açmak için dikkat edilmesi gereken noktalar üzerinde konuşulacak.

Enerjinin Geleceği başlıklı son oturumda ise Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu moderatörlüğünde; Aydem Enerji Bilgi Teknolojileri Grup Başkanı - Engin Kavas, ESCON Enerji CEO - Onur Ünlü, Limak Enerji Yurtdışı Proje Geliştirme Kıdemli Müdürü - Yunus Emre İnciroğlu ile enerji sektörünün bugünü ve gelecekteki yönelimleri hakkında konuşulacak.

Zirvenin açılış konuşmaları 24 TV'den canlı olarak yayınlanacak olup, gün içerisinde 24 TV Moderatör kuşaklarında oturumlardan bölümler ve zirve katılımcıları ile yapılacak özel röportajlar yayınlanacak. Zirvenin tamamı ise Akşam TV'den canlı yayınlanacak.

"Akşam Future&Trends Summit" bugün saat 10.15 itibariyle 24 TV ve Akşam TV yayınında ekranlarınıza geliyor.