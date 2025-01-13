Akşam Gazetesi Future&Trends dergisi 20. yılını kutluyor

Halkbank, Türk Hava Yolları ve Ziraat Bankası'nın ana sponsorluğu ve Türk Telekom'un iletişim sponsorluğunda, Akşam Gazetesi tarafından düzenlenen Akşam Future&Trends Summit; 15 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 10.00 itibariyle 24 TV ve AKŞAM TV yayınında ekranlarınıza geliyor.

"Türkiye'nin Gazetesi" vizyonuyla 106 yıldır yayın hayatına devam eden Akşam Gazetesi; 20 yıldır sektörlerin geleceğine ışık tutan, sektörlerdeki son gelişmeleri ve gelecek planlarını mercek altına aldığı özel projesi Future & Trends dergilerini, 2024 yılının son günlerinde "Teknoloji ve İnovasyon" temasıyla yayınladı.

Akşam Future&Trends Summit; Ülkemizde ve dünyada finanstan sigortaya, inşaat, çevre ve şehircilikten e-ticaret ve perakendeye kadar sektörlerin gelecek planlarını ve trendlerini kapsamlı bir şekilde konuşmak üzere kamu, finans ve iş dünyasından üst düzey yöneticileri ve sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiriyor.

2 oturumdan oluşacak zirvenin ilk oturum başlığı "E-Ticaret ve Perakendenin Geleceği." Bu oturumda; dijitalleşmeyle birlikte e-ticaret ve perakende sektöründe inovasyonun ve sürdürülebilirliğin önemi, perakende markalarının e-ticaret yatırımları, pazar araştırmaları neticesinde değişen tüketici alışkanlıkları tartışılacak. Sektörün genel olarak değerlendirilmesinin yanı sıra gelişiminin önünü açmak için dikkat edilmesi gereken noktalar üzerinde konuşulacak.

Enerjinin Geleceği başlıklı son oturumda ise enerji sektörünün bugünü ve gelecekteki yönelimleri, yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi, dijitalleşmenin enerjiye etkileri, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda inovatif çözümler ve enerji depolama teknolojilerindeki gelişmeler konuşulacak.

Zirvenin açılış konuşmaları 24 TV'den canlı olarak yayınlanacak olup, gün içerisinde 24 TV Moderatör kuşaklarında oturumlardan bölümler ve zirve katılımcıları ile yapılacak özel röportajlar yayınlanacak. Zirvenin tamamı ise Akşam TV'den canlı yayınlanacak.

"Akşam Future&Trends Summit" 15 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 10.00 itibariyle 24 TV ve Akşam TV yayınında ekranlarınıza geliyor.