Akşam Gazetesi Future&Trends dergisi, 21. yılını zirveyle taçlandırdı

"Türkiye'nin Gazetesi" vizyonuyla 107 yıldır yayın hayatını sürdüren Akşam Gazetesi; 21 yıldır sektörlerin geleceğine ışık tutan özel projesi Future&Trends dergilerini, 2025 yılının son günlerinde "Dönüşüm Çağı" temasıyla yayınladı.

Bu vizyon doğrultusunda gerçekleştirilen zirve; finans, sigorta, inşaat, çevre ve şehircilik, e-ticaret ve perakende başta olmak üzere pek çok sektördeki dönüşümü ele alarak kamu, finans ve iş dünyasından üst düzey yöneticileri ve sektör paydaşlarını bir araya getirdi.

İki oturumdan oluşacak zirvenin ilk oturumu "İnşaat ve Şehircilikte Dönüşüm Çağı" başlığıyla gerçekleştirildi.

Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu moderatörlüğündeki oturumda; dönüşen ihtiyaçlar ve yeni teknolojiler ışığında inşaat ve şehircilik sektöründe inovasyonun, sürdürülebilirliğin ve dijital çözümlerin önemi ele alındı.

Zirvenin ikinci ve son oturumu ise "Savunma Sanayisinde Dönüşüm Çağı" başlığıyla düzenlendi.

SAVTEK Dergi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Alabarda moderatörlüğündeki oturumda; Türkiye Araştırmaları Vakfı Araştırmacısı Bekir İlhan, Blitz Teknoloji Genel Müdürü Kadir Doğan ve TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Enstitü Müdürü Mehmet Nefes konuşmacı olarak yer aldı.

"Veriyi kıymetlendiren insan faktörüdür"

"Afetlere karşı dirençli şehirler kurmalıyız"

Mustafa Kartoğlu: Bunu konuşmaya en ehil insanlarız