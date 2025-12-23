İSTANBUL 13°C / 7°C
Güncel

AKŞAM Gazetesi gündeme getirmişti: ''Ölüm Villaları''nda firarilerden pes dedirten talep

AKŞAM Gazetesi'nin gündeme getirdiği CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nin rüşvet soruşturmasına konu olan 'Ölüm Villaları' davasında, firari 5 sanık mahkemeden 'tutuklanmama güvencesi' istedi.

23 Aralık 2025 Salı 08:11
AKŞAM Gazetesi gündeme getirmişti: ''Ölüm Villaları''nda firarilerden pes dedirten talep
Büyükçekmece'de, yaklaşık 8 milyar 630 milyon lira değerindeki 144 villanın sahte rapor ve rüşvetle inşa edildiği iddiasına ilişkin Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın da aralarında bulunduğu 23 sanığın yargılandığı davada ara karar verildi.

Temeli fore kazıksız olduğu iddia edilen 144 villaya rüşvet karşılığı ruhsat verildiği iddiaları ile ilgili Aralık 2023'te operasyon yapıldı. CHP'li Büyükçekmece Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak ile Gül İnşaat'ın sahibi Ali Gül'ün de aralarında olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Yargılama safhasında Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi eski Başkanı Arzu Al tahliye kararı verince Ali Gül'ün de aralarında bulunduğu sanıklar firar etti. Hakim Al ise HSK tarafından açığa alındı.

MAHKEME REDDETTİ

AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, yargılamanın yapıldığı Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne Ali Gül ve 5 firari sanık avukatı geçtiğimiz günlerde bir dilekçe sundu. Dilekçede "Tutuklamama garantisi" verilmesi halinde firari sanıkların mahkemeye gelerek ifade vereceği belirtili. Mahkeme bu talebi "Dosyadaki raporlardaki teknik tespitler, atılı suçların niteliği itibariyle ve delil durulmana göre reddine" karar verdi.

