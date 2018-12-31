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Akşam Gazetesi’nin bir numarası değişti

Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Kartoğlu, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliğine getirildi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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TürkMedya bünyesinde yer alan Akşam Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmenliği görevinde bugün itibarıyla değişim yaşandı.
 
Kurulduğu günden bu yana yerli ve milli bir duruş sergileyen ve 1 Kasım 2018’de 100. yılını kutlayan Akşam Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmenliği görevine, Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Kartoğlu atandı.
 
TürkMedya’dan söz konusu atama kararıyla ilgili olarak yapılan açıklamada, bu görevi şimdiye dek başarıyla sürdüren Murat Kelkitlioğlu’na katkılarından dolayı teşekkür edilirken, “Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Kartoğlu, bugün itibarıyla Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevine atanmıştır.” ifadelerine yer verildi.
 
Bugün itibarıyla yeni görevine resmen başlayan Kartoğlu’nun, annesinin ani rahatsızlığı nedeniyle Rize’de olduğu öğrenildi.

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