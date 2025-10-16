İSTANBUL 20°C / 14°C
  • Akşam öldürdü sabah haber verdi! Erkek arkadaşını bıçaklayan kadına verilen ceza belli oldu
Güncel

Akşam öldürdü sabah haber verdi! Erkek arkadaşını bıçaklayan kadına verilen ceza belli oldu

Konya'da arabada tartıştığı erkek arkadaşı Şuayip Demir'i (32) bıçaklayarak öldüren kadına, 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan verilen ceza belli oldu. Katil kadın, akşam saatlerinde arabada tartıştığı arkadaşı Demir'i bıçaklamış, sabah durumu sağlık ekiplerine haber verdikten sonra polislerce gözaltına alınmıştı.

AA16 Ekim 2025 Perşembe 12:06 - Güncelleme:
Akşam öldürdü sabah haber verdi! Erkek arkadaşını bıçaklayan kadına verilen ceza belli oldu
Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ayşe K, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen Ayşe K, olay anını hatırlamadığını öne sürerek, beraatini talep etti.

Sanık avukatı, olay günü müvekkilinin maktul Şuayip Demir tarafından araçla alınıp ıssız bir yere götürüldüğünü ve darbedildiğini iddia ederek, "Müvekkilim daha önce de çok kez maktulden şiddet görmüş ve vücudunun çeşitli uzuvları maktulün şiddeti nedeniyle kırılmıştır. Olay günü de gece vakti ıssız bir yerde arabada şiddet gören müvekkilim, arabada bulunan bıçağı, şiddetten kaçmasının mümkün olmadığını düşünerek kendini korumak amacıyla maktule bir kez savurmuştur. Olayda meşru savunma şartlarının oluştuğu açıktır. Müvekkilime ait darp raporu ve vücudundaki morluklar da bunu göstermektedir." ifadesini kullandı.

Maktul Şuayip Demir'in avukatı ise eylemin tasarlayarak gerçekleştiğini ve olay anında maktulün baygın şekilde ön koltukta oturur durumda olduğunu savunarak, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa, eylemini haksız tahrik altında gerçekleştirdiği kanaatiyle suçundan 16 yıl hapis cezası vererek, takdiri indirimle cezayı 13 yıl 4 aya düşürdü.

Meram ilçesi Gödene Mahallesi'nde 11 Şubat'ta Ayşe K. (35), akşam saatlerinde arabada tartıştığı arkadaşı Şuayip Demir'i (32) bıçaklamış, sabah durumu sağlık ekiplerine haber verdikten sonra polislerce gözaltına alınmıştı.

  • kadın cinayeti
  • kasten öldürme
  • konya
  • erkek arkadaş

