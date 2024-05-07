İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mayıs 2024 Salı / 29 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2683
  • EURO
    34,725
  • ALTIN
    2401.07
  • BIST100
    10336.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Akşam ve yatsı namazında ortaya çıktılar! Yakalanan üç yılan doğal ortamına bırakıldı
Güncel

Akşam ve yatsı namazında ortaya çıktılar! Yakalanan üç yılan doğal ortamına bırakıldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir cami yılanların meskeni haline geldi. Camide son 20 günde üç yılan yakalanarak doğal ortamına bırakıldı.

IHA7 Mayıs 2024 Salı 21:19 - Güncelleme:
Akşam ve yatsı namazında ortaya çıktılar! Yakalanan üç yılan doğal ortamına bırakıldı
ABONE OL

İlginç olay, Çile Mahallesi Adanda Mevkii Camii'nde meydana geldi. Cami imam hatibi Sedat Özdemir, akşam ezanını okumak için camiye gitti. Ezanı okuduktan sonra akşam namazını kıldırmak üzere mihraba yönelen Özdemir, halı üzerinde bir canlının hareket ettiğini fark etti. Mihraba yaklaşan imam, camiye yılan girdiğini görünce cemaatten yardım istedi. Kısa süreli paniğe neden olan yılan, bir değnek yardımıyla çuval içine alınarak doğal ortamına bırakıldı.

Cami imam hatibi Sedat Özdemir, camide son 20 günde üç farklı yılanın yakalanarak doğal ortamına salındığını belirtti. Akşam ve yatsı namazı vaktinde üç defa fark edilen yılanların cep telefonuyla görüntüleri de kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.