AKŞAM yakalattı, iade süreci başladı! Gülistan'ın ablası seslendi: Sizi de biliyoruz, sıra şimdi sizde

AKŞAM ABD Temsilcisi Yavuz Atalay'ın New York'ta bulup röportaj yaptığı Gülistan Doku cinayetinin kilit ismi Umut Altaş gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından Altaş'ın gözaltına alınma süreciyle ilgi paylaşım yaptı. İade sürecinin başlatıldığını belirten Çiftçi, şu ifadeleri kullandı: Hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari şüpheli Umut Altaş'ın Interpol başta olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin güvenlik birimleriyle yürüttüğümüz çok katmanlı ve titiz işbirliği, bazı medya kuruluşlarına verdiği röportajlar ve tespit edilen görüntülerin de ilgili birimlerle paylaşılmasıyla ABD'de gözaltına alınmıştır. Şüphelinin ülkemize iade süreci derhal başlatılmış; adalet önünde hesap vermesi için gerekli tüm diplomatik ve hukuki mekanizmalar devreye sokulmuştur. Bu gelişme doğrultusunda iade işlemleri yeniden hızlandırılmıştır.

ADALETTEN KAÇIŞ YOK

Altaş'ın yakalanmasının yalnızca operasyonel bir başarı olmadığını vurgulayan Çiftçi, bunun Türkiye'nin suçla mücadelede ulaştığı küresel kapasiteyi gösterdiğini ifade etti. Çiftçi "Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Jandarma Genel Komutanlığımızın gelişmiş teknik imkânları, yeni nesil kriminal analiz sistemleri, daraltılmış baz çalışmaları, dijital veri inceleme yöntemleri ve uluslararası istihbarat koordinasyonu sayesinde artık hiçbir suçlu, zamanın akışına ya da ülke sınırlarına güvenerek adaletten kaçamayacaktır" dedi.

142 GÜNDE 329 FİRARİ

1 Ocak–22 Mayıs arasında 329 firari suçlunun yurtdışından iade edildiğini belirten İçişleri Bakanı Çiftçi, "Cezasızlık algısını besleyen hiçbir yapıya müsamaha göstermeyeceğiz. Hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Mustafa Çiftçi, paylaşımına şöyle devam etti: "Devletimizin hafızası güçlüdür; adalet iradesi sarsılmazdır. Suçlu nerede olursa olsun devletimizin nefesi ensesinde olacaktır. Başta Gülistan Doku'nun ailesi olmak üzere adalet bekleyen vatandaşlarımız şunu bilmelidir ki; hiçbir annenin gözyaşı, hiçbir babanın sessiz bekleyişi zamanın içinde kaybolmayacaktır."

'DIŞARIDAKİLERİ BİLİYORUZ ÇEMBER KAPANIYOR'

Firari Umut Altaş'ın ABD'de yakalanmasının ardından AKŞAM'a konuşan Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, şu ifadeleri kullandı: "Dünyanın öbür ucunda kelepçelendi. Gülistan bir kere öldü, onlar milyon kez ölecek. Gülistan tüm faili meçhul dosyaların önünü açtı. Hâlâ dışarıda olanlar var. Onlara sesleniyorum. Sizi de biliyoruz, sıra şimdi sizde. Çember daralmadı, çember kapanıyor."

'DOSYAYI KAPATACAK KANITLAR BENDE'

Gözaltı merkezinde tek telefon hakkını eski patronu Rüstem Keskin'i arayarak kullanan Altaş, "Her şeyin kanıtı bende, elimde dosyayı kapatacak bilgiler var" dedi.

Umut Altaş'a gözaltında tutulduğu ABD'deki güvenlik merkezinde bir telefon hakkı tanındı. Altaş hakkını ABD'de restoran işleten eski patronu Rüstem Keskin'i arayarak kullandı. Keskin o görüşmeyi AKŞAM'a anlattı. Görüşmede Altaş'ın "Türkiye'nin bana ulaşması gerekiyor. Elimde dosyayı kapatacak her şey var. Beni Türkiye'ye geri gönderecekler. Her şeyin kanıtı benim elimde. Katili ellerinize bırakacağım. Beni arasınlar" dediği öğrenildi. Rüstem Keskin, telefon görüşmesinde Altaş'a "O kişinin vurduğunu gördün mü, cesedin yerini biliyor musun? diye sorduğunu ve şu yanıtı aldığını anlattı:

SAVCIYA ULAŞMALIYIM

"Her şeyi de kanıtıyla vereceğim. Her şey o kadar kusursuz, direkt çat diye olacak. Ama beni buradan hemen çıkarmaları lazım. Savcıya ulaşabilirsen çok güzel olur. Konsolosluğa söyleyin cinayetin dosyasını kapatabilecek, direkt kapatacak bilgiler var elimde. Kimin öldürdüğü kesin bir şekilde ortaya çıkacak."

