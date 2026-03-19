İstanbul Güngören'de 14 Ocak'ta "yan bakma" tartışmasında Atlas Çağlayan (17), E.Ç. (15) tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından adalet mücadelesini sürdüren aile, bu yıl bayrama büyük bir eksiklikle giriyor. 'Bayram artık bize gelmiyor' diyen acılı anne Gülhan Ünlü, geçmiş bayramları gözyaşları içinde AKŞAM'a anlattı. Anne Ünlü; "Bizim bayram sabahlarımız kahvaltıyla başlardı. Tüm aile toplanırdık, ev dolardı, soframız şen olurdu. Biz mutlu bir aileydik. Şimdi o sofraya oturduğumuzda hiç dolmayacak bir boşluk var. Evladını kaybetmiş bir anneye bir daha bayram gelir mi?" şeklinde konuştu.

'HARÇLIĞINI BİRİKTİRİRDİ'

Atlas'ı anlatan anne Ünlü, "Herkes 'Allah onu özenerek yaratmış' derdi. Ama sadece yüzü değil, kalbi de çok güzeldi. Bayram harçlığını alırdı ama harcamazdı, biriktirirdi. Hayalini kurduğu şeyleri bize yük olmadan almak isterdi. Şimdi o hayaller de yarım kaldı" ifadelerini kullandı.

'DİĞER YARIMI KAYBETTİM'

Bu bayram hiçbir plan yapmadıklarını dile getiren anne Ünlü, "Her bayram sabahı kucaklaştığım yavrumun bu bayram mezarına sarılacağım. Onun dışında hiçbir şey yapmak istemiyorum" dedi. Ailenin diğer oğlu Doruk'un yaşadığı acıya da değinen anne, "Doruk 'Ben diğer yarımı kaybettim' diyor. Onlar birbirinin parçasıydı. Diğer yavrum için ayakta kalmaya çalışıyorum ama çok zor" sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

ÜNLÜ: ADALET İSTİYORUM

Tüm annelere seslenen Ünlü, şunları kaydederek, sözleriyle yürek burktu: "Anneler evlatlarına daha çok sarılsın. Ben onu hâlâ küçük bir bebek gibi sever, koklardım. Ama bir kez daha sarılabilmek için her şeyimi verirdim. Çünkü bir dakika sonrasının garantisi yokmuş." Adalet mücadelesinden vazgeçmeyeceğini vurgulayan anne Ünlü, "Sadece adalet istiyorum" dedi.