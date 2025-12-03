CHP'li İstanbul Büyükçekmece Belediyesi'nin rüşvet soruşturmasına konu olan temelsiz ve fore kazıksız 'Ölüm Villaları'nın isim değişikliğiyle yeniden satışa sunulduğu haberi belediye meclisinde gündem oldu.

AK Parti Meclis Üyesi Dinçer Gürbüz, "AKŞAM gazetesinde yayınlanan 'Ölüm Villaları'nın inşaatının devam etmesi normal midir" diye sordu.

CHP Meclis üyesi Tarık Erdoğan ise "Benim bildiğim de oranın adı 'Ölüm Villaları', benim bildiğim çalışma devam etmiyor. Satış yapmak isteseler de bir mahkeme kararı var, tapuda tescilini yapamazlar. Emlak açısından reklamını yapılıyorsa duymadım. Ben Sözcü ile Halk TV'ye bakıyorum onun için olabilir" yanıtını verdi.

AKŞAM, '4 Mevsim İstanbul' isimli villaların 'Rose Marine Village' ismiyle yeniden satışa çıktığını haberleştirmişti.

"Ölüm Villaları"nda isim oyunu