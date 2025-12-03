İSTANBUL 16°C / 7°C
  • AKŞAM'ın haberi Meclis gündeminde! CHP'den ''Ölüm Villaları'' sorusuna pes dedirten cevap
Güncel

AKŞAM'ın haberi Meclis gündeminde! CHP'den ''Ölüm Villaları'' sorusuna pes dedirten cevap

AKŞAM Gazetesi'nin gündeme getirdiği Büyükçekmece'deki 'Ölüm Villaları' belediye meclisine taşındı. AK Parti Meclis Üyesi Dinçer Gürbüz, 'Ölüm Villaları'nın inşaatının devam etmesi normal midir?' diye sordu. CHP'li üye ise, “Bildiğim kadarıyla çalışma devam etmiyor. Mahkeme kararı var, tapuda tescil yapamazlar.” cevabıyla pes dedirtti.

HABER MERKEZİ3 Aralık 2025 Çarşamba 08:07 - Güncelleme:
AKŞAM'ın haberi Meclis gündeminde! CHP'den ''Ölüm Villaları'' sorusuna pes dedirten cevap
CHP'li İstanbul Büyükçekmece Belediyesi'nin rüşvet soruşturmasına konu olan temelsiz ve fore kazıksız 'Ölüm Villaları'nın isim değişikliğiyle yeniden satışa sunulduğu haberi belediye meclisinde gündem oldu.

AK Parti Meclis Üyesi Dinçer Gürbüz, "AKŞAM gazetesinde yayınlanan 'Ölüm Villaları'nın inşaatının devam etmesi normal midir" diye sordu.

CHP Meclis üyesi Tarık Erdoğan ise "Benim bildiğim de oranın adı 'Ölüm Villaları', benim bildiğim çalışma devam etmiyor. Satış yapmak isteseler de bir mahkeme kararı var, tapuda tescilini yapamazlar. Emlak açısından reklamını yapılıyorsa duymadım. Ben Sözcü ile Halk TV'ye bakıyorum onun için olabilir" yanıtını verdi.

AKŞAM, '4 Mevsim İstanbul' isimli villaların 'Rose Marine Village' ismiyle yeniden satışa çıktığını haberleştirmişti.

"Ölüm Villaları"nda isim oyunu

