7 Kasım 2025 Cuma
  • Aksaray'da 10 adrese FETÖ baskını: Şüphelilerden biri cezaevinde
Güncel

Aksaray'da 10 adrese FETÖ baskını: Şüphelilerden biri cezaevinde

Aksaray'da 10 adrese eşzamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

7 Kasım 2025 Cuma 14:16
Aksaray'da 10 adrese FETÖ baskını: Şüphelilerden biri cezaevinde
45 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda Aksaray'da 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon, Aksaray merkezde 10 ayrı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele Şubesi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Türkiye genelinde 45 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonu çerçevesinde Aksaray'da da 10 ayrı adrese eş zamanlı olarak baskın yaptı. Yapılan baskınlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, örgütün finans, öğrenci, güncel ve mahrem yapılanmaları içinde aktif rol aldıkları tespit edilirken, emniyetteki sorgularının ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen 10 kişiden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

