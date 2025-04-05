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Aksaray'da 12 aracın karıştığı zincirleme kaza

Aksaray'da 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

AA5 Nisan 2025 Cumartesi 15:06 - Güncelleme:
Aksaray'da 12 aracın karıştığı zincirleme kaza
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Dolu ve sağanağın etkili olduğu Niğde Otoyolu Ortaköy mevkisinde 12 aracın karıştığı kaza meydana geldi.

Kazada, Ahmet Oğuz (33), Gözde (31), Ayaz Efe (9), Orhan Efe (8) ve Nihat Efe Acar (4), Aygünhan Çıngın (52), Zeynep (26) ve Yahya Eskiocak (16), Ecrin Çiçek (16), Beyhan Kıvcı (59), Edanur Çıngın (29) ile Orhan Veli (3), Burcu (36), Turgay Aras ve Fatma Tuana Yeşiltoprak yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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