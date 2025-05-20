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  • Aksaray'da başıboş köpek dehşeti... ''Biri kolumdan diğeri ayağımdan kaptı''
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Aksaray'da başıboş köpek dehşeti... ''Biri kolumdan diğeri ayağımdan kaptı''

Aksaray'da arkadaşlarıyla gittiği bahçede 4 başıboş köpeğin saldırısına uğrayan 64 yaşındaki Cafer Bilinçli, ''Arkadaşlarımın yanından ayrıldığım sırada saldırdılar. Köpekler çok iriydi. Birisine kolumla vurdum ancak diğeri kolumu kaptı. Diğeri de ayağımdan kaptı. Kurtulmaya çalıştım ancak kurtulamadım.' dedi. Bilinçli, sahipsiz hayvanların toplatılması gerektiğini belirtti.

AA20 Mayıs 2025 Salı 17:07 - Güncelleme:
Aksaray'da başıboş köpek dehşeti... ''Biri kolumdan diğeri ayağımdan kaptı''
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Aksaray Belediyesi sınırlarında 4 sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan Cafer Bilinçli (64), sahipsiz hayvanların toplatılmasını istiyor.

Pazar günü gittiği Kalanlar Millet Bahçesi'nde köpeklerin saldırısıyla kolundan ve bacağından yaralanan Bilinçli, ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bilinçli, AA muhabirine, oksijeni bol olduğu için Kalanlar Millet Bahçesi'ne sık sık gittiğini söyledi.

Pazar günü arkadaşlarıyla gittiği bahçede 4 köpeğin saldırısına uğradığını anlatan Bilinçli, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımın yanından ayrıldığım sırada saldırdılar. Köpekler çok iriydi. Birisine kolumla vurdum ancak diğeri kolumu kaptı. Diğeri de ayağımdan kaptı. Kurtulmaya çalıştım ancak kurtulamadım. O sırada durumu görenler hemen yardıma koştu. Yardıma gelenler taş atınca köpekler kaçtı. Ambulansla kaldırıldığım hastanede dikişler atıldı, kuduz aşısı yapıldı. İnsan olarak bitkileri, doğayı ve hayvanları sevmemiz lazım. Hayvanlara da yaşam alanı verilmeli ancak başı boş bırakıldığı zaman bu şekilde zararlara yol açıyor, insanlara zarar veriyor. Ben boylu poslu bir insan olmama rağmen 4 köpek beni yıktı. Çocuk falan olsaydı kesinlikle hayati sonuçlar doğurabilirdi. Sahipsiz hayvanların toplatılması, belirli bir yere konması ve orada beslenmesi gerekiyor. Sahipsiz hayvanların toplum içerisinde gezmemesi gerektiğinin inancındayım."

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