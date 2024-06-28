İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Haziran 2024 Cuma / 22 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9307
  • EURO
    35,2703
  • ALTIN
    2465.01
  • BIST100
    10766
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Aksaray'da bıçakla komşusunu yaraladı

Aksaray'da Mehmet P. (53), tartıştığı komşusu Murat Düzgün'ü (49) göğsünden bıçakladı. Düzgün, hastaneye kaldırılırken, Mehmet P. de gözaltına alındı.

DHA28 Haziran 2024 Cuma 10:33 - Güncelleme:
Aksaray'da bıçakla komşusunu yaraladı
ABONE OL

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Hasas Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet P. ile komşusu Murat Düzgün arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet P., Düzgün'ü göğsünden bıçakla yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Düzgün, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Düzgün'ün hayatı tehlikesinin olduğu öğrenildi. Mehmet P. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

  • Aksarayda Mehmet P.
  • komşu cinayeti
  • gözaltına alındı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.