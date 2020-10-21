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Aksaray'da dehşet! Boşanma aşamasındaki eşini vurdu

Aksaray'da bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini tabancayla ağır yaraladı. Polis, kaçan cani kocayı yakalamak için çalışma başlattı.

AA21 Ekim 2020 Çarşamba 13:48 - Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 13:48
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Boşanma aşamasındaki Ramazan A. ile eşi Firdevs A, gittikleri Aksaray İcra Müdürlüğünde, 3 çocuklarının velayetini alma konusunda tartışmaya başladı.

İcra Müdürlüğünden ayrılan çift, sokakta da tartışmaya devam etti. Ramazan A, yanındaki tabancayla eşi Firdevs A'ya ateş ederek, olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Firdevs A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan Ramazan A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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