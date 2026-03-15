16 Mart 2026 Pazartesi / 28 Ramazan 1447
  Aksaray'da facia: Anne ve baba öldü, çocukları ağır yaralandı
Güncel

Aksaray'da facia: Anne ve baba öldü, çocukları ağır yaralandı

Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu anne ve baba hayatını kaybetti, 4 çocuğu ağır yaralandı.

Aksaray'da facia: Anne ve baba öldü, çocukları ağır yaralandı
Ömer Koç idaresindeki 34 EBH 87 plakalı otomobil, Aksaray-Nevşehir kara yolu Yalman köyü yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada ağır yaralanan anne Zeliha Koç ve 4 çocuğu, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Anne Koç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, Koç ailesinin bayram tatili dolayısıyla İstanbul'dan memleketleri Nevşehir'e gittikleri öğrenildi.

