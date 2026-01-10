İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ocak 2026 Cumartesi / 22 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1388
  • EURO
    50,2459
  • ALTIN
    6251.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Aksaray'da feci çarpışma: Biri ağır çok sayıda yaralı var
Güncel

Aksaray'da feci çarpışma: Biri ağır çok sayıda yaralı var

Aksaray'da minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında biri ağır çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralara ilk müdahale yapıldı.

IHA10 Ocak 2026 Cumartesi 22:57 - Güncelleme:
Aksaray'da feci çarpışma: Biri ağır çok sayıda yaralı var
ABONE OL

Kaza, Aksaray-Gülağaç yolu Kireçlik mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Murat B. idaresindeki 68 AEP 980 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hasan Ö. yönetimindeki 68 BC 193 plakalı Volkswagen marka minibüs kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobilde ve minibüste bulunan sürücülerle birlikte toplam 6 kişi yaralanırken, araçların ön koltuğunda bulunan 3 yaralı hurdaya dönen araçlarda sıkıştı. Kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine intikal eden polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ve kurtarma ekipleri de yaralıları araçlardan çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerinin zamanla yaraşırcasına müdahalesi kameralara yansırken, yarım saat süren çalışmayla sıkışan 3 yaralı araçlardan çıkarılarak ambulanslara taşındı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Murat B.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçük çocuğun büyük yüreği: Ambulans için trafiği durdurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.