Aksaray'da feci kaza: Beton mikserine çarpan otomobil takla attı

Aksaray-Konya kara yolunda meydana gelen trafik kazası, bir kişinin ağır yaralanmasına neden oldu. Eşmekaya belde mevkisinde beton mikserine arkadan çarpan otomobil, şiddetli çarpışmanın ardından kontrolden çıkarak devrildi. Olay yerine sevk edilen ekipler, yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye ulaştırdı.

OTOMOBİL BETON MİKSERİNE ARKADAN ÇARPTI

Hakan Meral (34) idaresindeki 68 DF 133 plakalı otomobil, Aksaray-Konya kara yolunun Eşmekaya belde mevkisinde Zeki Başpınar yönetimindeki 68 BS 420 plakalı beton mikserine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil devrildi.

AĞIR YARALI SÜRÜCÜ AKSARAY HASTANESİNE KALDIRILDI

Kazada otomobil sürücüsü Hakan Meral ağır yaralandı.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.