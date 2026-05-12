Aksaray'da feci kaza! Beton mikserine çarpıp takla attı

Kaza, dün gece Aksaray - Konya Kara yolu Eşmekaya beldesi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Konya istikametine seyreden Hakan Meral (34) idaresindeki 68 DF 133 plakalı otomobil, önünde aynı istikamete seyreden Z.B. yönetimindeki 68 BS 420 plakalı beton mikserine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrilirken, kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri yaralı otomobil sürücüsünü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.