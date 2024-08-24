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Aksaray'da feci kaza! Yabancı uyruklu 2 kişi öldü

Aksaray'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan cipteki Birleşik Krallık uyruklu Jennifer Boğdan (29) ve Irak uyruklu Mohammed Othman (25) hayatını kaybetti.

DHA24 Ağustos 2024 Cumartesi 21:04 - Güncelleme:
Aksaray'da feci kaza! Yabancı uyruklu 2 kişi öldü
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Kaza, saat 16.00 sıralarında Niğde- Ankara otoyolu Ortaköy ilçesi Kümbet köyü yakınlarında meydana geldi. Irak uyruklu Hogr Abbas (37) yönetimindeki HO210GR yabancı plakalı cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı.

Kazada sürücü Hogr Abbas, çocukları Ramiro Abbas (9), Ramın Abbas (5) ve yakını Mohammed Otham ile Jennifer Boğdan yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılardan Hogr Abbas, Ramiro Abbas, Ramın Abbas ve Mohammed Othman Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Jennifer Boğdan ise Kırşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Jennifer Boğdan ile Mohammed Othman doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü Hogr Abbas'ın da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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