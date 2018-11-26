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Aksaray’da FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

Aksaray’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında TSK yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda örgütle bağlantıları olduğu tespit edilen kapanan askeri okullarda öğrenciyken ihraç edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

  • İHA
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Operasyon, sabah erken saatlerde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi tarafından yürütülmekte olan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması soruşturması kapsamında 15 Temmuz’dan sonra kapanan askeri okullardan ihraç edilen ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarınca ankesörlü ve büfe telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen 7 eski askeri öğrenci tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen TEM ekipleri sabahın ilk ışıklarında 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheliden 6’sı Aksaray’da, 1’i ise Siirt'te yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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