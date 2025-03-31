Aksaray'da gözyaşları sel oldu: Sulama kanalında ölen 5 yaşındaki Sinan defnedildi

Aksaray'ın merkeze bağlı Çimeli köyünde dün evden şeker toplamak için çıktığı iddia edilen 5 yaşındaki Sinan Yavaş, evlerine yakın olan Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalının yanından geçerken dengesini kaybederek kanala düştü. Su dolu kanala düşen küçük çocuk, akıntının kuvvetli olması nedeniyle kısa sürede gözden kayboldu. 5 kilometre uzaklıktaki Sapmaz köyünde köylüler tarafından Sinan'ın cansız bedeni bulundu. Çocuğun cenazesi bugün Somuncu Baba Külliyesi'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Ervah Mezarlığı'na defnedildi.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili başlattığı tahkikat sürüyor.