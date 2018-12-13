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Aksaray'da işçi servisleri çarpıştı: 17 yaralı

Aksaray'da işçi taşıyan otobüs, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda önündeki yine işçi taşıyan servis minibüsüne çarptı. Kazada, 17 işçi yaralandı.

  • DHA
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Kaza, saat 08.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi yolu üzerinde meydana geldi. Süt fabrikasına işçi taşıyan Mehmet Karacaer (34) yönetimindeki 68 S 0349 plakalı otobüs, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda beton mikseri üreten fabrikaya işçi götüren İsmail Akın (54) yönetimindeki 68 S 0355 plakalı minibüse arkadan çarptı.
 
Kazada, minibüsteki 17 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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