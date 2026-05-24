Aksaray'da kaza geliyorum dedi: Alkollü sürücünün ehliyetine süresiz el konuldu

Aksaray'da yaşanan trafik kazası, alkollü araç kullanmanın ağır sonuçlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Henüz aday sürücü konumundaki 18 yaşındaki genç, 2.02 promil alkollü olarak direksiyon başına geçti ve kontrolden çıkan aracıyla bir apartmanın bahçe duvarına çarptı. Kazanın ardından yapılan alkol testinde yasal sınırın 4 katı alkol tespit edilen genç sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi ve hakkında adli işlem başlatıldı.

GENÇ SÜRÜCÜ APARTMAN DUVARINA ÇARPTI

Kaza, Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkol aldıktan sonra 68 DN 307 plakalı aracına binip trafiğe çıkan Batuhan A.'nın (18) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil kaldırıma çıkıp, bir apartmanın bahçe duvarına çarparak durabildi.

2.02 PROMİL ALKOL TESPİTİ: 25 BİN LİRA CEZA VE DAİMİ EHLİYET İPTALİ

Kazada sürücü yara almazken, mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, genç sürücüyü alkol testinden geçirdi. 2.02 promil alkollü olduğu belirlenen aday sürücüye 25 bin lira para cezası kesilerek, ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Trafikten men edilen araç ise çekici ile otoparka çektirildi. Öte yandan hakkında adli işlem de başlatılan sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.