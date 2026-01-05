İSTANBUL 16°C / 10°C
Güncel

Aksaray'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 kişi yaralandı

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

IHA5 Ocak 2026 Pazartesi 01:36 - Güncelleme:
Kaza, Aksaray'ın Eskil ilçesi İkizce yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.İ. yönetimindeki 68 KL 551 plakalı otomobil, İkizce Yaylası yolu üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole takla attı.

Otomobilin adeta hurdaya döndüğü kazada sürücü E.İ. ile araçta yolcu konumunda bulunan E.M. ve M.A.K. olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

