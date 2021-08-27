Aksaray'da korku dolu anlar... Dengesini kaybeden kadın tramvay ile peron arasına sıkıştı!

DHA 27 Ağustos 2021 Cuma 22:24 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 22:25

Olay, saat 20.15 sıralarında Aksaray Tramvay Durağında meydana geldi. İddialara göre, bir kişi henüz bilinmeyen nedenle hareket halindeki tramvay ile peron arasına düşerek sıkıştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza nedeniyle tramvay seferleri iki yönlü olarak durdurulurken, çalışmaların tamamlanmasının ardından seferler normale döndü.