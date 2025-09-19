İSTANBUL 25°C / 17°C
  Haberler
  • >
  Güncel
  • >
  • Aksaray'da korkunç olay: 9 yaşındaki kardeşini vurdu
Güncel

Aksaray'da korkunç olay: 9 yaşındaki kardeşini vurdu

Aksaray'da ağabeyinin silahla vurduğu çocuk, hastanede yaşamını yitirdi.

AA19 Eylül 2025 Cuma 12:33 - Güncelleme:
Aksaray'da korkunç olay: 9 yaşındaki kardeşini vurdu
ABONE OL

Hassas Mahallesi'nde ağabeyi Ömer T.'nin (19) vurduğu Umut T. (9), tedavi gördüğü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anne Medine T.'nin (40) ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Hassas Mahallesi'nde aynı sokakta oturan Ömer T. (19) ile Kuddisi A. (24) arasında 12 Eylül'de henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Ömer T, Kuddisi A.'yı silahla yaralamıştı.

Eve gelen Ömer T, annesi Medine ve Umut'u da silahla vurup intihar girişiminde bulunmuştu.

