İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ağustos 2025 Cuma / 6 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1514
  • EURO
    47,9791
  • ALTIN
    4509.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Aksaray'da korkunç olay... Kayıp mühendisin cesedi dondurucudan çıktı
Güncel

Aksaray'da korkunç olay... Kayıp mühendisin cesedi dondurucudan çıktı

Aksaray'da 12 gün önce kayıp ihbarı yapılan emekli jeoloji mühendisinin cesedi, Niğde'de derede dondurucu içerisinde bulundu.

IHA29 Ağustos 2025 Cuma 14:59 - Güncelleme:
Aksaray'da korkunç olay... Kayıp mühendisin cesedi dondurucudan çıktı
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre Altunhisar ilçesi İt Deresi mevkiinde dondurucu içerisinde ceset bulundu.

Jandarma tarafından olay yerinde yapılan incelemelerde cesedin Aksaray'da ailesinin 12 gün önce kayıp müracaatında bulunduğu emekli jeoloji mühendisi Tekin A.'ya (55) ait olduğu belirlendi.

Olayın ardından çalışmasını derinleştiren ekipler; şüpheli Y.C.K.'nin (29) Kayseri'de olduğunu tespit etti. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Y.C.K.; yakalanarak gözaltına alındı.

Y.C.K.'nin Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • mühendis
  • kayıp
  • aksaray
  • ceset
  • dondurucu

ÖNERİLEN VİDEO

Yola atlayan çocuğa otomobil çarptı: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.