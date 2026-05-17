  • Aksaray'da kuyu faciası: Yeşildal ailesinden 3 kişi can verdi, 1 kişi yaşam savaşı veriyor
Aksaray'da kuyu faciası: Yeşildal ailesinden 3 kişi can verdi, 1 kişi yaşam savaşı veriyor

Aksaray'ın Koçpınar köyünde elma bahçesindeki 17 metrelik su kuyusunu temizlemek için inen Yeşildal ailesinden 4 kişi zehirlendi. Yaklaşık 2 saatlik kurtarma çalışmasının ardından çıkarılan 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti, İsmail Yeşildal'ın durumu ise ciddiyetini koruyor.

AA17 Mayıs 2026 Pazar 20:11
Aksaray'da bir aile, su kuyusu temizliği sırasında büyük bir trajedi yaşadı. Merkeze bağlı Koçpınar köyündeki elma bahçesinde bulunan kuyuya inen 3 kardeş ve akrabaları zehirlenerek bilinç kaybı yaşadı. AFAD ve UMKE ekiplerinin müdahalesine rağmen 3 kişi kurtarılamadı, 1 kişi ise ağır yaralı olarak tedavi altına alındı.

17 METRELİK KUYUYA GİREN 4 KİŞİ ZEHİRLENDİ

Aksaray'da temizlemek için girdikleri kuyuda zehirlenen 2 kardeş ve akrabaları hayatını kaybetti, durumu ağır 1 kişi ise tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Koçpınar köyündeki elma bahçesinde 17 metrelik su kuyusunu temizlemek için giren kardeşler İsmail (42), Mehmet (28) ve Ahmet Yeşildal (30) ile akrabaları Murat Yeşildal (28) bir süre geçmesine rağmen kuyudan çıkmadı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ KURTARILAMADI

Kuyuya giren ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından zehirlendiği belirlenen İsmail, Mehmet, Ahmet ve Murat Yeşildal'ı çıkarttı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan aileden Mehmet, Ahmet ve Murat Yeşildal yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İsmail Yeşildal'ın ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

