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Aksaray'da ortalık savaş alanına döndü

Aksaray'da 2 grup arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan taşlı sopalı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralanırken kavga anı anbean bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. 2 grup arasında kalan polis memurları havaya ateş açarak olaya müdahale etti.

IHA6 Eylül 2024 Cuma 08:44 - Güncelleme:
Aksaray'da ortalık savaş alanına döndü
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Olay, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesi çarşı merkezde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, B.A., H.A. ve E.A. isimli şahıslarla M.A., U.A. ve A.A. isimli 2 grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 2 tarafında yakınları kavgaya dahil oldu. Tarafların taşlı ve sopalı kavgası bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, öldüresiye birbirlerine saldıran gruba polis ekipleri müdahale etti.

Olayı ayırmaya çalışan polis ekipleri, tarafların kalabalık olması nedeniyle havaya ateş açtı. Defalarca havaya ateş açan polisleri hiçe sayan taraflar kavgaya devam ederken, polisin 2 gurup arasında kaldığı o anlar da kameraya yansıdı.

Çok sayıda polis memurunun müdahale ettiği olayda 1'i ağır 4 kişi çeşitli yerlerinden aldıkları darbeyle yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken bir şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polisin inceleme yaptığı olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

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