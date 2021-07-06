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Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Aksaray'da, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

AA6 Temmuz 2021 Salı 22:08 - Güncelleme: 6 Temmuz 2021 Salı 22:08
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Mehmet Dilek (55) idaresindeki 34 NK 9012 plakalı otomobil, Ankara-Niğde Otoyolu Bozkır köyü yakınlarında, ışıklı uyarı levhasına çarparak şarampole devrildi.

Çarpmanın etkisiyle aracın motoru ile bazı parçaları metrelerce öteye savruldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Dilek ile otomobildeki Umut Acar (21) olay yerinde hayatını kaybederken, Mehmet Şirin Acar (47) yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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