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Aksaray'da pompalı tüfekli kavga! 1 kişi hayatını kaybetti

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

AA1 Ağustos 2025 Cuma 15:46 - Güncelleme:
Aksaray'da pompalı tüfekli kavga! 1 kişi hayatını kaybetti
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Kızılay Mahallesi'nde akraba oldukları öğrenilen Afganistan uyruklu A.J. (26) ile B.J. (26) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışmada A.J, yanında bulundurduğu pompalı tüfekle B.J'ye ateş edip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri B.J'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemenin ardından B.J'nin cesedi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri A.J'yi Aksaray-Ankara kara yolunda bir aracın içinde yakaladı.

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