  • Aksaray'da ''rüşvet'' soruşturması: 9 zanlıya tutuklama
Aksaray'da ''rüşvet'' soruşturması: 9 zanlıya tutuklama

Aksaray Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde 'rüşvet' iddialarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aksaray Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde görevli şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

"Rüşvet" suçuna karıştığı iddia edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında kurum müdürü, kurum şefi, infaz koruma memurları ve suça iştirak eden kişilerin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u "rüşvet" suçundan çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

