Güncel

Aksaray'da tıra çarpan otomobildeki ağabey öldü, kardeşi ağır yaralandı

Aksaray'da tıra arkadan çarpan otomobildeki ağabey hayatını kaybetti, kardeşi ise ağır yaralandı.

AA19 Ekim 2025 Pazar 07:19
Aksaray'da tıra çarpan otomobildeki ağabey öldü, kardeşi ağır yaralandı
Konya Bulvarı'nda Mehmet Akif Şahin (43) idaresindeki 68 KY 552 plakalı otomobil, Mustafa Bağlan yönetimindeki 27 AIB 501 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin tavanı koptu.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde yolcu olan ağabey Muhammet Murat Şahin (48) olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan kardeşi sürücü Şahin ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tır sürücüsü Bağlan, gazetecilere, yolun sol tarafının dubalarla kapalı olduğunu, normal yolda ilerlediği sırada bir ses duyduğunu söyledi.

Otomobilin tırın arka tarafına çarptığını belirten Bağlan, "Otomobil çok süratliydi. Yoksa aracın bu şekle gelmesi imkansız." diye konuştu.

