İSTANBUL 7°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2026 Salı / 2 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2838
  • EURO
    50,8232
  • ALTIN
    6597.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Aksaray'da vahşi cinayet: Kardeş ve kuzen gözaltında
Güncel

Aksaray'da vahşi cinayet: Kardeş ve kuzen gözaltında

Aksaray'da 11 yaşındaki çocuk, tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Jandarma ekipleri, çocuğun kardeşi ve kuzeni B.S'yi (18) gözaltına aldı.

AA20 Ocak 2026 Salı 16:44 - Güncelleme:
Aksaray'da vahşi cinayet: Kardeş ve kuzen gözaltında
ABONE OL

Ankara'da yaşayan H.K, ailesiyle yarıyıl tatilini geçirmek için Sağlık beldesinde yaşayan anneannesinin evine geldi.

Komşularına giden anne ve anneanne eve döndüğünde çocuğu tüfekle vurulmuş halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından H.K'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri, çocuğun kardeşi ve kuzeni B.S'yi (18) gözaltına aldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da köpek dehşeti: Kadının imdadına bölge esnafı yetişti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.