Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 45 yaralı
Aksaray'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 45 kişi yaralandı.
- AA
Muzaffer İltaş (62) idaresindeki Mersin VİF firmasına ait 33 DK 060 plakalı yolcu otobüsü, Aksaray-Ankara kara yolunun 39. kilometresinde şarampole devrildi.
Olay yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, 1 kişi öldü, 9'u ağır 45 kişi yaralandı.
Sağlık ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
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