Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 45 yaralı

Muzaffer İltaş (62) idaresindeki Mersin VİF firmasına ait 33 DK 060 plakalı yolcu otobüsü, Aksaray-Ankara kara yolunun 39. kilometresinde şarampole devrildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, 1 kişi öldü, 9'u ağır 45 kişi yaralandı.

Sağlık ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.