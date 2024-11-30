İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Kasım 2024 Cumartesi / 28 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7004
  • EURO
    36,7726
  • ALTIN
    2961.82
  • BIST100
    9652
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Aksaray'da yolcu otobüsüne otomobil çarptı: 1 ölü
Güncel

Aksaray'da yolcu otobüsüne otomobil çarptı: 1 ölü

Aksaray'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi. Kaza anı kameraya yansıdı.

IHA30 Kasım 2024 Cumartesi 01:39 - Güncelleme:
Aksaray'da yolcu otobüsüne otomobil çarptı: 1 ölü
ABONE OL

Kaza dün akşam saat 22.00 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminali kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan Van'a giderken Aksaray'da yolcu nakli yapan Y.B. (59) idaresindeki 34 GDJ 55 plakalı yolcu otobüsü, işlemlerin ardından 30 yolcusuyla terminalden çıkış yaptığı esnada yan yoldan gelen Yiğit Abay (23) yönetimindeki 68 AEC 595 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada otomobil adeta hurdaya dönerken, otomobil sürücüsü araç içinde sıkışarak hayatını kaybetti. Kaza anı terminalde bulunan güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

  • aksaray
  • otobüs termanali
  • terminal kaza

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.