  • Aksaray'da yürek yakan kaza! 2 asker şehit, 1 sivil öldü
Güncel

Aksaray'da yürek yakan kaza! 2 asker şehit, 1 sivil öldü

Aksaray'da yaşanan trafik kazasında 2 askeri personel şehit olurken, 1 sivil vatandaş da hayatını kaybetti.

AA30 Eylül 2025 Salı 09:53
Aksaray'da yürek yakan kaza! 2 asker şehit, 1 sivil öldü
Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 2 askeri personel şehit oldu, 1 kişi hayatını kaybetti.

Ankara - Niğde otoyolu Ortaköy ilçesi yakınlarında 34 FD 8096 plakalı minibüs, aynı yöne seyreden 68 JAA 150 plakalı jandarma aracına arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, jandarma aracındaki askerin olay yerinde şehit olduğu, minibüsteki bir kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan bir askeri personel ise ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

  • Aksaray trafik kazası
  • askeri personel şehit
  • sivil vatandaş öldü

Popüler Haberler
