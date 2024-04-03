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Aksaray'daki bir ilçede seçim yenilenecek

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde, İlçe Seçim Kurulunca seçimin yenilenmesine karar verildi.

AA3 Nisan 2024 Çarşamba 23:22 - Güncelleme:
Aksaray'daki bir ilçede seçim yenilenecek
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AK Parti yetkilileri, "kısıtlı seçmenlerin" oy kullandığı gerekçesiyle seçim sonuçlarına itiraz etti.

İncelemenin ardından itirazı kabul eden İlçe Seçim Kurulu, seçimin yenilenmesine karar verdi.

İlçe seçim kurullarının kararlarına karşı 5 Nisan Cuma günü saat 17.00'ye kadar itirazda bulunulabiliyor. Bu itirazlar il seçim kurullarınca, 7 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar karara bağlanacak.

Güzelyurt'ta belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, 549 oy alan İYİ Parti adayı Hazim Turan kazanmıştı. AK Parti adayı Ünal Demircioğlu 548 oy almıştı.

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