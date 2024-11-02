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Aksaray'daki kazada 2 çocuk ölümden döndü: 7 yaralı

Aksaray'ın Tacin Mahallesi Tacin Caddesi'nde iki otomobilin dönel kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk toplam 7 kişi yaralandı.

IHA2 Kasım 2024 Cumartesi 01:23 - Güncelleme:
Aksaray'daki kazada 2 çocuk ölümden döndü: 7 yaralı
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Kaza, Tacin Mahallesi Tacin Caddesi hastane yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Tacin Mahallesi istikametinden gelen S.P. (37) idaresindeki 07 BKJ 609 plakalı otomobil, hastane istikametinden gelen E.K. (40) yönetimindeki 68 ACJ 156 plakalı Fiat marka otomobille dönel kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Fiat marka otomobil refüje çıkarken her 2 araç da adeta hurdaya döndü. Kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken polis ekipleri yolda bir başka kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Kazada sürücüler ve araçlarda yolcu olarak bulunan S.A. (30), M.S.A (3), T.A.K. (3), D.K. (31) ve M.G. (19) olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polisin inceleme yaptığı kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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